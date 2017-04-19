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Сумы «засурмят»: программа фестиваля

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумы «засурмят»: программа фестиваля

В Сумах 27-28 июня пройдет ХVІ Международный фестиваль духовой музыки ««Сурми України». В этом году свое искусство сумчанам подарят 15 художественных коллективов: 14 духовых оркестров из Украины и один коллектив из Турции (г. Бурса). В этом году фестиваль соберет около 600 участников, из которых 400 — иногородние.

27 июня на Театральной площади состоится торжественное открытие фестиваля и шоу духовых оркестров.
28 июня на площади Независимости участники фестиваля станут украшением торжеств по случаю Дня Конституции Украины, после которых состоится церемония возложения цветов к подножию памятника Тарасу Шевченко, музыкальное сопровождение которого будет обеспечивать Заслуженный академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.
В торжественном марш-параде примут участие все участники фестиваля, за исключением ансамбля ВСУ.
По его завершению сторонников живой музыки ждет праздничная концертная программа в сквере им. Т. Шевченко с участием ансамбля песни и танца ВСУ и дебютантов фестиваля — молодежного коллектива из г. Киев — камерного оркестра Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.
Далее духовые оркестры подарят незабываемые минуты общения с волшебным миром живой музыки, выступая в областном академическом театре Щепкина и на разных площадках города. На концертную программу в театр приглашают оркестры из Чернигова и Новомосковска. У Альтанки выступит оркестр из Одессы, возле ТЦ «Мануфактура» — оркестр Центра музыкального искусства Управления обеспечения оперативно-спасательной службы Гражданской защиты ДСНС Украины, возле Дворца культуры «Химик» — сводный военный оркестр из Киева, в парке отдыха «Стріха» будет играть оркестр Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского. Поклонники турецкого коллектива будут иметь возможность услышать и увидеть его выступление у ТРЦ «Лавина». Два молодежные коллективы — Кременчугская «Роксолана» и оркестр ХАИ — высупят в детских оздоровительных лагерях «Звездный» и «Солнечный».
Вечером на стадионе «Юбилейный» состоится гала-концерт фестиваля.

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