В сентябре мы заметили, что в названии ТЦ «Мануфактуры» на стоянке около торгового центра стало не хватать сначала одной буквы «У», а потом исчезли и еще пять: «Ф», «А», «К», «Т» и «У». Вместо привычного названия оставшиеся складывались в какую-то абракадабру. Вчера мы зафиксировали, что все буквы на месте.
В Сумы вернулись буквы (фотофакт)
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