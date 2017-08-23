В Сумы вернулись буквы (фотофакт)

В сентябре мы заметили, что в названии ТЦ «Мануфактуры» на стоянке около торгового центра стало не хватать сначала одной буквы «У», а потом исчезли и еще пять: «Ф», «А», «К», «Т» и «У». Вместо привычного названия оставшиеся складывались в какую-то абракадабру. Вчера мы зафиксировали, что все буквы на месте.