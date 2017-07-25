Дышать или работать. В список городов с худшими показателями чистоты воздуха попали Днепр, Каменское (бывший Днепродзержинск) и Одесса. Cреди городов, в которых воздух более-менее чистый: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Сумы. В целом, ситуация с воздухом в большинстве крупных городов страны неутешительная: индексы загрязненности колеблются на уровне 7-14 с учетом класса опасности веществ.
Аналитики «Слова и Дела» выяснили, в каких городах Украины самый грязный воздух и разобрались, какие химические соединения их загрязняют.
За единицу приняли предельно допустимый уровень загрязненности воздуха, в котором концентрация вредных веществ все еще не превышена, и не должна сильно вредить здоровью.
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)
Дышать или работать. В список городов с худшими показателями чистоты воздуха попали Днепр, Каменское (бывший Днепродзержинск) и Одесса. Cреди городов, в которых воздух более-менее чистый: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Сумы. В целом, ситуация с воздухом в большинстве крупных городов страны неутешительная: индексы загрязненности колеблются на уровне 7-14 с учетом класса опасности веществ.
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