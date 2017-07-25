Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.09 Четверг

Сумы считаются «не грязными» (инфографика)

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)

Дышать или работать. В список городов с худшими показателями чистоты воздуха попали Днепр, Каменское (бывший Днепродзержинск) и Одесса. Cреди городов, в которых воздух более-менее чистый: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Сумы. В целом, ситуация с воздухом в большинстве крупных городов страны неутешительная: индексы загрязненности колеблются на уровне 7-14 с учетом класса опасности веществ.
Аналитики «Слова и Дела» выяснили, в каких городах Украины самый грязный воздух и разобрались, какие химические соединения их загрязняют.
За единицу приняли предельно допустимый уровень загрязненности воздуха, в котором концентрация вредных веществ все еще не превышена, и не должна сильно вредить здоровью.

Напечатать Письмо автору Просмотров 12 Комментариев 0

читайте также
Что по чем: продукты в июле подорожали
Что по чем: продукты в июле подорожали
25.07.2017, 10:02 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 25.07.2017, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 131 Комментариев 1
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
21.07.2017, 10:01 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 10:01 Категория: Новость Рубрики: Мир, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 623 Комментариев 1
Цены на проезд в разных городах Украины (инфоргафика)
Цены на проезд в разных городах Украины (инфоргафика)
19.07.2017, 10:07 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 1 Комментариев 0
Порошенко в Сумах (программа визита)
Порошенко в Сумах (программа визита)
12.07.2017, 11:40 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 11:40 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 566 Комментариев 1
Учитель из Сумщины — претендент на миллион (видео)
Учитель из Сумщины — претендент на миллион (видео)
11.07.2017, 10:06 Новость
Панорама Панорама 11.07.2017, 10:06 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Личность, Образование, Общество Регион: Сумщина Просмотров 1 Комментариев 0
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
06.07.2017, 12:55 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 208 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 144 Комментариев 0
Суд над Януковичем: третья ходка
Суд над Януковичем: третья ходка
29.05.2017, 16:16 Новость
Панорама Панорама 29.05.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 133 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
Вчера, 11:35
admin adminych admin adminych Вчера, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 324 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 426 Комментариев 0
последние комментарии
Vasily Tychoblin к материалу
Лучшие люди Сум (фото)
12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного ...
Вчера, 19:02
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII