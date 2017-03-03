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06.05 Суббота

Сумы — против рабства, и не только сексуального (фото)

Вчера, 11:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский

Около 9.30 в пятницу 5 мая на ул. Соборной перед памятником Т. Шевченко появились странные кубики. На многих гранях размещена многогранная информация, касающаяся, если обобщить, правильного поведения нашего человека за границами нашей многострадальной страны. Ну и еще о том, как правильно себя вести, если все-таки однажды вы повели себя неправильно. Оказывается, это акция, проводимая по инициативе Представительства Международной организации по миграции (МОМ), названная Инсталяция «Грани». В Сумах этот проект поддерживает Общественная организация «Професійна ліга соціальних працівників». На акции, начавшейся в 11.00 интересующимся людям, рассказали, насколько актуальны проблемы, связанные с нелегальными, полулегальными и просто опрометчивыми контактами за гранцей и даже у нас, при организации поездок. С начала нашей Независимости пострадали 160 тыс. граждан Украины возрастом от 3-х до 83-х лет. При этом 8% из них попадали в «капкан» эксплуатации, находясь внутри страны. Люди попадали в сексуальное или трудовое рабство, становились жертвами торговли людьми — как «целиком», так и «на органы», потенциально возможны еще сотни других неприятностей и трагедий. В общем, акция весьма полезная, хочется отметить, что вот только запоздалая, давно бы пора объяснить людям, что заграница — не рай, населенный праведниками.
Дополнительная информация
Адрес офиса «Лиги» в Сумах: ул. Кузнечная, 2, офис 101. тел. 063 149 49 03
Контактное лицо по Инсталяции «Грани» в Сумах: Юлия Тарасенко, тел:
095 184 10 85, 096 046 92 13.

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