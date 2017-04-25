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Сумы поделили на рекламные зоны

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумы поделили на рекламные зоны

Исполком утвердил комплексную схему размещения рекламоносителей
Над комплексной схемой размещения рекламных средств с зонированием территории работали больше двух лет. На внеочередном заседании исполкома 30 мая решение было принято. При том, что вопрос обсуждается не впервые, снова возникла дискуссия. Когда исполкомовцы приступили к рассмотрению этого вопроса, мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО недоумевал: «Ушам не верю! Неужели мы рассматриваем этот вопрос!»
Сейчас реклама в Сумах размещена неравномерно, как правило, в местах массового скопления, что часто приводит к негаивным последствиям. Принятие схемы позволит четко определить границы размещения объектов и контролировать их внешний вид. Схема подразумевает унифицированный вид рекламоносителей и позволит рекламным компаниям устанавливать остановки и зарабатывать на них. Призвана она упорядочить и рекламу на фасадах. Она должна размещаться на основании «паспорта фасада», выполненного сертифицированным архитектором с соблюдением требований по сохранению целостности образа здания и соотношению его главных и второстепенных элементов, изложенных в местных Правилах размещения наружной рекламы и Правилах размещения вывесок.
«Скоро Сумы будут иметь новый дизайн рекламных средств», — заявил начальник отдела городского управления архитектуры и градостроения Максим ГАЛИЦКИЙ. По его словам, власть и предприниматели впервые пришли к согласию и все предложения рекламистов были проработаны и учтены.
Согласно решению, Сумы поделили на четыре форматные зоны.
В «нулевую» зону входят охранные зоны памятников архитектуры и истории, а также территории парков и скверов. Здесь размещение объектов внешней рекламы запрещено.
Форматная зона №1 – это ул. Соборная и Воскресенская и примыкающие к ним переулки. Здесь разрешено размещать ситилайты или рекламу на фасадах домов площадью не более 3 кв. м и при условии, что они гармонично вписываются в среду.
Форматная зона №2 – так называемый средний формат. Это практически вся центральная часть города. В ней разрешается размещение рекламных средств площадью до 12 кв. м.
Четвертая зона, или зона №3 — остальная часть города за пределами центральной части. Здесь разрешено устанавливать рекламоносители площадью до 18 кв. м.

Врез
Количество рекламных средств сократится

Фото автора
Все по правилам. Горе-баннер на Соборной в новые стандарты явно не вписывается
Ирина Власова, «Панорама» №24

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