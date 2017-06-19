Сумы «отсурмили» (фоторепортаж)

Завершился фестиваль духовой музыки. В Сумах 27-28 июня прошёл XVI Международный фестиваль духовой музыки «Сурми України», посвящённый Дню Конституции Украины. В нем приняли участие 14 музыкальных коллективов: 13 из Украины и 1 – из турецкого г. Бурса. Музыкальное мероприятие прошло по традиционному сценарию: открытие и выступления на Театральной площади, утреннее поднятие флага на площади Независимости и марш-парад по ул. Соборной, выступления коллективов на отдельных площадках города, а в заключение – четырехчасовый гала-концерт на стадионе «Юбилейный», который собрал необычайно много зрителей.

Напомним, что в 2014, 2015 гг. фестиваль из-за обострения военных действий на Донбассе и возросших террористических угроз не проводился.