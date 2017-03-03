Сумы между «плохо» и «средне»

Сумы заняли 20 из 24 позиций в сведенном рейтинге качества предоставления в городе 22 видов сфер и муниципальных услуг

Самым комфортным городом в Украине стала Винница. Такие данные были получены в результате ежегодного исследования Международного республиканского института. Второе место в рейтинге занял Харьков, а бронзовым призером в этом году стал Луцк. Винница и Харьков являются неизменными лидерами уже третий год подряд. А вот Луцк, который замкнул тройку лидеров, стал приятным удивлением этого года. Львов «съехал» с третьей позиции на девятое место из-за проблем с мусором. Киев попал на 16-ю позицию. Однако социологи объяснили, что столичные жители более требовательны в вопросах комфорта.

Что касается нашего родного города, то Сумы от жителей получили 2,8 балла. Как указано в презентации, 2 – плохо, 3 — средне. Впрочем, незначительные улучшения респонденты отметили. И если горожане скорее удовлетворены гуманитарной сферой, то медицинская получила самую низкую оценку в Украине. При этом возможности города (свободно передвигаться по всем районам, высказывать мнение, отдыхать и самореализовываться) сумчане оценили на 3,1 балла и заняли восьмую позицию в Украине. При этом уровень безопасности не превышает 48%, а гордость за свой город – 2,3 балла (такой же, как в Ровно, Одессе, Днепре и Черновцах). Это, кстати, третья из семи зафиксированных позиций. Больше, чем в Киеве, который оценили на 2,2. Причин для гордости у сумчан несколько – они считают, что город бережет традиции, в нем созданы нормальные социально-бытовые условия, он привлекает туристов и инвесторов, позволяет жителям реализоваться, на последнем месте его достоинств – эффективная экономика. 39% удовлетворены мэром (15 позиция из 24), 30% — горсоветом (15). Эти позиции по сравнению с прошлым годом не изменились.

Сумчане считают, что улучшилась безопасность, зашли инвестиции, при этом качество документооборота, прозрачность и участие горожан в принятии решений могли быть и лучше (а такой показатель, как улучшение имиджа города, вообще не фигурирует).

Сумчане крайне скептично оценили правильность развития города (14%) и страны (9%), и их оценка третья с конца: хуже о нынешней ситуации думают в Северодонецке и Херсоне.

врез

В опросе приняли участие 19 тысяч респондентов

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Жить в Сумах. В некоторых переулках, примыкающих к центру, можно увидеть и такое

Инна Стасова, «Панорама» №17