Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.05 Суббота

Сумы между «плохо» и «средне»

Вчера, 14:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумы между «плохо» и «средне»

Сумы заняли 20 из 24 позиций в сведенном рейтинге качества предоставления в городе 22 видов сфер и муниципальных услуг
Самым комфортным городом в Украине стала Винница. Такие данные были получены в результате ежегодного исследования Международного республиканского института. Второе место в рейтинге занял Харьков, а бронзовым призером в этом году стал Луцк. Винница и Харьков являются неизменными лидерами уже третий год подряд. А вот Луцк, который замкнул тройку лидеров, стал приятным удивлением этого года. Львов «съехал» с третьей позиции на девятое место из-за проблем с мусором. Киев попал на 16-ю позицию. Однако социологи объяснили, что столичные жители более требовательны в вопросах комфорта.
Что касается нашего родного города, то Сумы от жителей получили 2,8 балла. Как указано в презентации, 2 – плохо, 3 — средне. Впрочем, незначительные улучшения респонденты отметили. И если горожане скорее удовлетворены гуманитарной сферой, то медицинская получила самую низкую оценку в Украине. При этом возможности города (свободно передвигаться по всем районам, высказывать мнение, отдыхать и самореализовываться) сумчане оценили на 3,1 балла и заняли восьмую позицию в Украине. При этом уровень безопасности не превышает 48%, а гордость за свой город – 2,3 балла (такой же, как в Ровно, Одессе, Днепре и Черновцах). Это, кстати, третья из семи зафиксированных позиций. Больше, чем в Киеве, который оценили на 2,2. Причин для гордости у сумчан несколько – они считают, что город бережет традиции, в нем созданы нормальные социально-бытовые условия, он привлекает туристов и инвесторов, позволяет жителям реализоваться, на последнем месте его достоинств – эффективная экономика. 39% удовлетворены мэром (15 позиция из 24), 30% — горсоветом (15). Эти позиции по сравнению с прошлым годом не изменились.
Сумчане считают, что улучшилась безопасность, зашли инвестиции, при этом качество документооборота, прозрачность и участие горожан в принятии решений могли быть и лучше (а такой показатель, как улучшение имиджа города, вообще не фигурирует).
Сумчане крайне скептично оценили правильность развития города (14%) и страны (9%), и их оценка третья с конца: хуже о нынешней ситуации думают в Северодонецке и Херсоне.

врез
В опросе приняли участие 19 тысяч респондентов

Фото автора
Жить в Сумах. В некоторых переулках, примыкающих к центру, можно увидеть и такое
Инна Стасова, «Панорама» №17

Напечатать Письмо автору Просмотров 119 Комментариев 0

читайте также
В Сумах грядет большая чистка (фото) 19 фото
В Сумах грядет большая чистка (фото)
03.03.2017, 15:43 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.03.2017, 15:43 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 818 Комментариев 0
Исполком Сум из-за «теракта» сменил дислокацию
Исполком Сум из-за «теракта» сменил дислокацию
03.03.2017, 14:55 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.03.2017, 14:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 172 Комментариев 2
В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51
В Сумах заменили перевозчика на маршруте №51
03.03.2017, 13:48 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.03.2017, 13:48 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 179 Комментариев 0
Коммунальный заммэра Сум об особенностях местной уборки
Коммунальный заммэра Сум об особенностях местной уборки
03.03.2017, 09:35 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 09:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 259 Комментариев 0
Сумской клуб сменит инвестора
Сумской клуб сменит инвестора
02.03.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 02.03.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 212 Комментариев 0
Операция «Эвакуация» в Сумах
Операция «Эвакуация» в Сумах
01.03.2017, 16:08 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 114 Комментариев 0
Транспортный конкурс в Сумах: победители названы
Транспортный конкурс в Сумах: победители названы
28.02.2017, 12:07 Новость
Панорама Панорама 28.02.2017, 12:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 288 Комментариев 1
Танцы в Сумах: «люто» и круто (фото) 11 фото
Танцы в Сумах: «люто» и круто (фото)
27.02.2017, 17:25 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 27.02.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 287 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 501 Комментариев 0
Опросы

Что для вас 9 Мая?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 105 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
03.05.2017, 22:23
Анна Янчук к материалу
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...
03.05.2017, 12:42
Анна Янчук к материалу
Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Не понимаю этих переносов типа понедельник 8 мая сделаем выходным, но в субботу 13 мая придется его отработать. Какой смысл? ...
03.05.2017, 12:39
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII