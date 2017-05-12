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Сумы купят три автобуса

Сегодня, 15:49 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Сумы купят три автобуса

4 августа объявлен победитель аукциона по закупке трех дизельных автобусов на КП «Электроавтотранс». Аукцион прошел 31 июля в системе Прозорро. В торгах участвовали две компании — ООО «Авто-Регион» и ЧП «Аймакс-групп».

Технические требования к транспортных средствам следующие: автобусы должны вмещать 52 пассажира (в том числе мест для сидения – не менее 22), иметь дизельный двигатель евро 5, две двери шириной не менее 1,2 метра каждая, иметь автономное отопление, оснащены кондиционером в кабине водителя и электронным табло. Автобус должен быть приспособлен для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

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