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Сумы: город с изюминкой (видео)

Сегодня, 10:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумы: город с изюминкой (видео)

Величественные соборы, помпезные старинные постройки, некогда принадлежавшие сахарным магнатам, и уличный стрит-арт. Мой путеводитель на этой неделе едет в Сумы. Первое, что мы увидим, будет жизнь улиц, а также тренировки чемпионок Европы по индорхоккею, — сообщает ТСН.

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