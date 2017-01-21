Сумы: город с изюминкой (видео)

Величественные соборы, помпезные старинные постройки, некогда принадлежавшие сахарным магнатам, и уличный стрит-арт. Мой путеводитель на этой неделе едет в Сумы. Первое, что мы увидим, будет жизнь улиц, а также тренировки чемпионок Европы по индорхоккею, — сообщает ТСН.

