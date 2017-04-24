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Сумы — донорская столица. Не в масштабах Украины, а в планетарном! (фото)

Сегодня, 19:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский

Это выяснилось в Международный день донора 14 июня, когда в зале заседаний Сумской ОГА представители областной власти и сотрудники Сумского областного центра службы крови (СОЦСК) приветствовали наших земляков, которые регулярно и добровольно и безвозмездно сдают кровь для того, чтобы спасать больных и раненых, детей и взрослых. В результате реконструкции и модернизации СОЦСК, начатых в 2010 г., на сегодняшний день здесь созданы условия и уровень сервиса действительно европейского уровня. Частный инвестор ПрАТ «Биофарма» вложил в модернизацию более $2,5 млн. Но главное — это не деньги, а люди, наши земляки. Количество доноров среди сумчан превышает среднеукраинские и даже среднемировые показатели. Даже в сравнении с такими развитыми странами, как США и Канада количество донаций на 1000 чел. в Сумах больше, чем в 4 раза. Звание Почетного донора получили 944 сумчанина.
В День донора многих из добровольно сдающих кровь пригласили в зал заседаний ОГА чтобы от души поздравить, наградить почетными грамотами. Каждого назвали и поблагодарили, вручили грамоты и цветы. Мы же привести все фамилии не можем, так как людей было очень много. Наиболее значительными донорскими организациями были названы: те, которые созданы на ПАТ»Сумське НВО», заводе «Насосэнергомаш» и на «Сумихімпром».

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