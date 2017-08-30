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Сумы без света: график отключений

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумы без света: график отключений

Из-за ремонтов на воздушной линии в пятницу 22 сентября в Сумах временно обесточат некоторые улицы.
С 8:00 до 15:00 — ул. Холодногорскую (дома №№ 141-151), пер. Степана Тимошенко;
с 8:00 до 12:00 — ул. Ватутина (дома №№ 2 — 44, 3 — 29), ул. Вавилова (дома №№ 86 — 98), ул. Шишкаревская (дома № 89, № 98);
с 13:00 до 16:00 — пер. Пришибский, ул. Римского-Корсакова (дома №№ 40 — 44)
с 10:00 до 12:00 — ул. Семьи Линтваревых (дома № 68, № 70, ул. Ивана Франко №№ 28 — 64, 29 — 81), ул. Льва Толстого (дома № 2, № 2а-1), пер. Льва Толстого.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

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