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Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены

Сегодня, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены

Из простого распределителя пособий по безработице и трудоустройства потерявших или не нашедших работу граждан служба занятости должна превратиться в центр профессиональной ориентации для молодежи, предложить желающим работать разветвленную программу обучения и переобучения, оказывать реальную помощь открыть свой легальный бизнес.
О кардинальной перезагрузке службы предупредил замглавы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко, выступивший перед журналистами 13 июня. Если передать кратко содержание 18-ти минутной встречи, то Сумщине предстоит включиться в работу по изменению самого стиля взаимоотношений между безработными и социальными службами. Вот только некоторые тезисы, прозвучавшие на пресс-конференции: «Ели человек хочет найти работу и самореализоваться, он это сможет сделать с помощью службы занятости. Полученный когда-то диплом не может определять судьбу, так как активный и современный человек всю жизнь учится, доучивается и переучивается. Задача социальных служб не столько в организации рабочих мест, сколько в создании возможностей для этого, а работники найдут друг друга сами». Среди самых дефицитных профессий Сергей Кравченко назвал «айтишников», квалифицированных медиков, людей рабочих профессий. О специальностях юристов и бухгалтеров сказал, что уже теперь потребность в таких специалистах сокращается, в связи с резким усовершенствованием IT-технологий, созданием новых программ. Особо отметил он, что при планировании нового бизнеса важно учитывать не только финансовые ресурсы, но и т. н. человеческий капитал, то есть наличие квалифицированных и заинтересованных специалистов, которые обеспечат успех своим участием. Директор областного центра занятости Владимир Подлесный в беседе участия почти не принимал, но представил журналистам большой пресс-релиз, по сути — целую брошюру, посвященную тому, что в направлении реформы службы занятости делается и планируется на Сумщине. Подробнее — в ближайшем выпуске «Панорамы».

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