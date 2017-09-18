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Сумской транспорт напугал всю Украину (видео)

Вчера, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумской транспорт напугал всю Украину (видео)

А вам известно, что такое подмаршруточники? Так сумчане окрестили грибы, растущие в маршрутках! Двери в этих автобусах не закрываются, пол прогнил, вместо окон — фанера в общем, условия для грибов подходящие. Но почему там ездят люди? Скорость? — но ведь в такой маршрутке можно и не доехать… дешевизна? — так троллейбусы дешевле. Виталий Литвин рискнул — прокатился в маршрутках нескольких городов да еще и с местными чиновниками! Чем это закончилось, в сюжете на канале «Украина».

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