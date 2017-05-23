Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.07 Среда

В сумской «Сказке» прихорашивают уборочную (видео)

Сегодня, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
В сумской «Сказке» прихорашивают уборочную (видео)

В детском парке «Сказка» завершают капитальный ремонт туалета. Об этом пишет официальный сайт Сумского городского совета. Со слов директора коммунального предприятия «Сумыкоммунинвест» Олега Левченко, работы начали еще в прошлом году. Тогда капитально отремонтировали старый туалет изнутри, а сейчас завершают фасад. «В течение последних десятилетий туалет в детском парке «Сказка» был в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение привести его в надлежащий вид, чтобы маленькие и взрослые гости не чувствовали дискомфорта», — отметил Олег Левченко.
На ремонтные работы направили из городского бюджета 350 тыс. грн. Уборная работать с 9:00 до 21:00. Воспользоваться ею посетители парка смогут бесплатно. К тому же, администрация парка обещает поддерживать в санузле чистоту. Также в последнее время в парке привели в порядок две подпорные стенки: одну отремонтировали, другую — благодаря благодетелю Георгию Церетели сделали яркой. На текущий год руководство «Сказки» запланировало еще и ремонт фонтана и центральных дорожек. В перспективе — более масштабные преобразования, но это уже после проведения конкурса на лучшую концепцию реконструкции парка.

Напечатать Письмо автору Просмотров 34 Комментариев 0

читайте также
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
Вчера, 13:27 Новость
Панорама Панорама Вчера, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 84 Комментариев 0
Как забавляются в Сумах (фото) 12 фото
Как забавляются в Сумах (фото)
23.05.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 353 Комментариев 0
В Сумах горело авто (фото) 3 фото
В Сумах горело авто (фото)
12.05.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 12.05.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 130 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 433 Комментариев 0
В Сумах столкнулись две легковушки
В Сумах столкнулись две легковушки
24.03.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 339 Комментариев 0
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
07.03.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.03.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 443 Комментариев 0
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
03.03.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 236 Комментариев 1
Бриллиантовая нога в Сумах
Бриллиантовая нога в Сумах
28.02.2017, 10:14 Новость
Панорама Панорама 28.02.2017, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 272 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
Вчера, 10:35
admin adminych admin adminych Вчера, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Лендинг от Impulse Design: ультрасовременные решения и креатив
30.06.2017, 10:31
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 10:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 065 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Я недавно брал займ на одном ресурсе и меня все устроило.Реально все удобно и просто без заморочек.Деньги на карту получил ...
03.07.2017, 00:00
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII