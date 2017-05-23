В сумской «Сказке» прихорашивают уборочную (видео)

В детском парке «Сказка» завершают капитальный ремонт туалета. Об этом пишет официальный сайт Сумского городского совета. Со слов директора коммунального предприятия «Сумыкоммунинвест» Олега Левченко, работы начали еще в прошлом году. Тогда капитально отремонтировали старый туалет изнутри, а сейчас завершают фасад. «В течение последних десятилетий туалет в детском парке «Сказка» был в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение привести его в надлежащий вид, чтобы маленькие и взрослые гости не чувствовали дискомфорта», — отметил Олег Левченко.

На ремонтные работы направили из городского бюджета 350 тыс. грн. Уборная работать с 9:00 до 21:00. Воспользоваться ею посетители парка смогут бесплатно. К тому же, администрация парка обещает поддерживать в санузле чистоту. Также в последнее время в парке привели в порядок две подпорные стенки: одну отремонтировали, другую — благодаря благодетелю Георгию Церетели сделали яркой. На текущий год руководство «Сказки» запланировало еще и ремонт фонтана и центральных дорожек. В перспективе — более масштабные преобразования, но это уже после проведения конкурса на лучшую концепцию реконструкции парка.