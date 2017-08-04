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В сумской школе воспитают будущих портных (фото)

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На базе УВК №16 на Добровольной в Сумах открыт кабинет трудового обучения, в котором школьники смогут овладеть профессией швеи. В оборудованном и отремонтированном классе на профессиональных швейных машинах под присмотром технологов швейного предприятия желающий смогут осуществить мечту приобрести нужную профессию.
«Совместный проект с Петром Сорокой. Открываем на базе УВК #16 кабинет трудового обучения. Дети смогут учиться на таком же оборудовании (японские швейные машинки Siruba), работающес на производстве Дома моделей PetroSoroka. Добровольно гордится», — написал на своей странице в соцсетях депутат Сумского горсовета, директор ООО НПП «Экостандарт» Дмитрий НАТАЛУХА и выложил фото.

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