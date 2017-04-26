В Сумской школе конфликт из-за оценки

Родители выпускницы школы №22 решили добиваться увольнения учителя украинского языка, которая занизила оценку в аттестате их дочери.

Выпускница сумской общеобразовательной школы №22 Катерина Разгонова, которой учительница поставила 4 бала по украинскому языку и литературе за второй семестр 11 класса, а в аттестат 5 – сдала ВНО по этому предмету на 184 балла из 200 возможных. Стоит отметить, что по остальным предметам у этой выпускницы оценки выше среднего. А еще она является победителем и призером ученических олимпиад по химии самого разного уровня, также Катерина Разгонова уже получила официальные приглашения поступить в ведущие вузы Украины.

В связи с этим, мама девочки — Ирина Бунина, написала письмо начальнику управления образования и науки Сумского городского совета с просьбой разъяснить какими критериями руководствовался педагог украинского языка и литературы, выставляя такие низкие оценки ее дочери, а также дать правовую оценку таким действиям. Мама выпускницы заявила, что учитель систематически унижала честь и достоинство школьницы, обещая «завалить» ее по своему предмету. Со слов самой девочки, их конфликт начался давно, так как учительница позволяла себе нелицеприятные высказывания не только в ее адрес, но и по отношению к ее одноклассникам. Причем оскорбляла педагог, и учеников с других классов, в одном из которых ее «пламенную» речь записали на диктофон, но директору отнести побоялись, так как были уверены, что все там в одной «упряжке», а аттестат получать нужно.

В управлении на письмо возмущенных родителей отреагировали, собрав в школе комиссию, в состав которой вошли главные специалисты управления образования и науки Сумского городского совета Светлана Пантюшенко и Вита Корж, заведующий отделом практической психологии и социальной работы информационно-методического центра управления образования горсовета Марина Свириденко и юрист-консул управления образования Светлана Стеценко. На обсуждении этого вопроса также присутствовали: директор школы Татьяна Мирошничено, та самая учитель учитель украинского языка и литературы Лариса Добрыдень, глава ГО «Евромайдан» Наталья Сердюк, Катерина Разгонова и ее мама Ирина Бунина. Журналистов упорно не пускали, попасть в кабинет директора, где заседали собравшиеся, удалось только со второй попытки.

Во время работы комиссии выяснилось, что только у этого учителя из всех педагогов в школе расхождение между годовой оценкой и ДПА (которое ставится по результату ВНО) составляет около 50%, при норме 5-7%. Члены комиссии этот факт признали. Они пообещали не только взять его на контроль, но и принять меры, а также рекомендовали директору школы не давать этому учителю вести 11 классы. Такое решение не совсем удовлетворило маму девочки. Ирина Бунина нацелена добиться увольнения Ларисы Добрыдень. На это специалисты управления образования развели руками и сказали, что в конфликте ученик-учитель нужно разбираться по факту, а не затягивать до выставления оценок.

Марина Пильтяй