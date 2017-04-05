Сумской школе ищут директора

Управление образования и науки проводит конкурс на замещение вакантной должности директора специализированной школы I-III ступеней № 3. Прежний директор школы Ольга ВОЛОШИНА в марте заняла должность заместителя городского головы.

Прием документов продлится в течение месяца — с 23 июня до 23 июля (ул. Харьковская, 35, 4-й этаж, каб. 405, e-mail: sumyosvita@ukr.net).

Конкурсный отбор состоится 24 июля непосредственно в учебном заведении (ул. 20 лет Победы, 9).

На первом этапе конкурсного отбора состоится представление претендентами документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям; на втором — представление мотивационного письма и перспективного плана развития учебного заведения с его последующей презентацией; на третьем — изучение конкурсной комиссией представленных документов, мотивационное письмо и перспективного плана развития учебного заведения; на четвертом — проведение конкурсного отбора.

Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора можно получить в управлении образования и науки: специалист I категории Ирина Радченко (тел: 32-80-66), специалист I категории-юрисконсульт Светлана Стеценко (тел.: 32-72-63).

К кандидатам предъявляют следующие требования: гражданство Украины; свободное владение государственным языком; высшее педагогическое образование на уровне специалиста или магистра; стаж педагогической работы не менее пяти лет; владение на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями; высокие моральные качества и состояние здоровья, позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Для участия в конкурсном отборе желающие должны подать мотивационное письмо; перспективный план развития учебного заведения с его последующей презентацией; личный листок по учету кадров, фото 3х4; копию диплома об образовании; копии документов, подтверждающих педзвание и квалификационную категорию; копию паспорта; копию трудовой книжки; заявление о согласии на обработку персональных данных; медицинские справки о прохождении профилактического наркологического осмотра и о прохождении психиатрического освидетельствования.