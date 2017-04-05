Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.06 Пятница

Сумской школе ищут директора

Вчера, 14:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумской школе ищут директора

Управление образования и науки проводит конкурс на замещение вакантной должности директора специализированной школы I-III ступеней № 3. Прежний директор школы Ольга ВОЛОШИНА в марте заняла должность заместителя городского головы.
Прием документов продлится в течение месяца — с 23 июня до 23 июля (ул. Харьковская, 35, 4-й этаж, каб. 405, e-mail: sumyosvita@ukr.net).
Конкурсный отбор состоится 24 июля непосредственно в учебном заведении (ул. 20 лет Победы, 9).
На первом этапе конкурсного отбора состоится представление претендентами документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям; на втором — представление мотивационного письма и перспективного плана развития учебного заведения с его последующей презентацией; на третьем — изучение конкурсной комиссией представленных документов, мотивационное письмо и перспективного плана развития учебного заведения; на четвертом — проведение конкурсного отбора.
Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора можно получить в управлении образования и науки: специалист I категории Ирина Радченко (тел: 32-80-66), специалист I категории-юрисконсульт Светлана Стеценко (тел.: 32-72-63).
К кандидатам предъявляют следующие требования: гражданство Украины; свободное владение государственным языком; высшее педагогическое образование на уровне специалиста или магистра; стаж педагогической работы не менее пяти лет; владение на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями; высокие моральные качества и состояние здоровья, позволяет выполнять профессиональные обязанности.
Для участия в конкурсном отборе желающие должны подать мотивационное письмо; перспективный план развития учебного заведения с его последующей презентацией; личный листок по учету кадров, фото 3х4; копию диплома об образовании; копии документов, подтверждающих педзвание и квалификационную категорию; копию паспорта; копию трудовой книжки; заявление о согласии на обработку персональных данных; медицинские справки о прохождении профилактического наркологического осмотра и о прохождении психиатрического освидетельствования.

Напечатать Письмо автору Просмотров 228 Комментариев 0

читайте также
В Сумах увеличился грузооборот
В Сумах увеличился грузооборот
05.04.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 53 Комментариев 0
В Сумах приватизировали три помещения
В Сумах приватизировали три помещения
05.04.2017, 14:19 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 126 Комментариев 0
В Сумах. Романтика по-китайски
В Сумах. Романтика по-китайски
05.04.2017, 12:23 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 441 Комментариев 0
Подземку в центре Сум «видели» красивой (фото проектов) 7 фото
Подземку в центре Сум «видели» красивой (фото проектов)
05.04.2017, 09:17 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 376 Комментариев 0
В Сумах: против переплат
В Сумах: против переплат
05.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 313 Комментариев 0
ДТП на Прокофьева в Сумах (фото) 3 фото
ДТП на Прокофьева в Сумах (фото)
04.04.2017, 16:20 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
В Сумах усилят контроль за благоустройством
В Сумах усилят контроль за благоустройством
04.04.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 101 Комментариев 0
Против экономического геноцида украинцев выступили депутаты в Сумах
Против экономического геноцида украинцев выступили депутаты в Сумах
03.04.2017, 14:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.04.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 200 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Рулонные шторы — новая классика оконного декора
23.06.2017, 13:06
admin adminych admin adminych 23.06.2017, 13:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 986 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
Сергей Федоров к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Анна Янчук, вы наверное относитесь к тем САДОМАЗОХИСТАМ что проголосовали за нынешних МАРОДЁРОВ у власти раз занимаетесь самоуспокоением от роста ...
24.06.2017, 00:00
Анна Янчук к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...
23.06.2017, 10:03
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII