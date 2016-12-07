Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)

В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого задания близ Красногоровки Донецкой области. Проститься с военным собралось более сотни человек. Среди них друзья, знакомые, военные собратья, руководство района и общественность. Похоронили мужчину на кладбище в селе Ястребиное Сумского района, возле отца и брата. Тело привезли из Донецка волонтеры.

Сумской район в зоне АТО потерял уже 10 защитников.