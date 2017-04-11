Сумской облсовет прикупил авто за миллион

Коммунальное автотранспортное предприятие Сумского областного совета 19 апреля по результатам тендера заказал у ООО «Артмотор» новый легковой автомобиль Toyota Camry стоимостью 940 тыс грн. Об этом сообщают Комментарии со ссылкой на систему «Прозорро».

Автомобиль бизнес-класса 2016 года выпуска имеет максимальную комплектацию Premium, в которой предусмотрена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, малый кожаный пакет с имитацией дерева, трехзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, люк с электроприводом, аудио система с цветным многофункциональным дисплеем не меньше 7 дюймов, навигация, девять подушек безопасности.

Единственным конкурентом «Артмотор» на открытых торгах было сумское ООО «Автоцентр-С» Александра Ткаченко. Его предложение было ниже победителя и составила 856 тыс. грн., но было отклонена, поскольку не соответствовало требованиям тендерной документации. В частности, не были указаны комплектация предложенного авто, год выпуска, цвет кузова, расход топлива и некоторые другие характеристики.