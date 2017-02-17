Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.02 Пятница

Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса

Сегодня, 15:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса

На сессии Сумского областного совета 24 февраля депутаты приняли обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабмина по поводу торговой блокады.
«Мы не одобряем торговлю с оккупантами, террористами и оккупационной администрацией в Луганской и Донецкой областях, но мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходить к экономическим отношениям с предприятиями, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги на территории Украины. В конце концов, это — наш уголь, наша земля, наши предприятия, на которых работают Украинцы», — сказано в обращении, которое поддержали 38 из 53 присутствующих депутатов, 2-воздержались, 13 – не голосовали.
Сумской областной совет потребовал срочно принять меры по диверсификации поставок энергоресурсов, энергетической модернизации предприятий и объектов социальной сферы и провести реформы в энергетике для обеспечения долгосрочной безопасности энергоснабжения страны; обеспечить прозрачную и законодательно урегулированная систему поставок энергоресурсов; на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц через временно оккупированную территорию Украины; принять неотложные меры по активизации работы, в том числе с привлечением международных партнеров, по освобождению военнослужащих, находящихся в плену у террористов.
«Мы, депутаты Сумского областного совета, настаиваем: органы государственной власти обязаны приложить все усилия для обеспечения энергетической безопасности, энергетической и экономической стабильности Украины», — говорится в обращении, которое зачитала лидер фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Наталья КАЛИНИЧЕНКО.
Чуть ранее депутаты не поддержали «поддержку» блокады. Лишь 21 депутат поддержал проект решения о поддержке инициативы участников боевых действий в АТО, начавших блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях.
В обращении, которое зачитал лидер фракции «УКРОП» Вячеслав ЛУГОВОЙ, предлагалось на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц на временно оккупированных территориях, провести масштабное расследование по поводу того, кому выдавались разрешения на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины и установить мораторий на ввоз товаров на временно оккупированную территорию Украины и вывоз грузов с нее, за исключением гуманитарных грузов.
«Воспринимаем торговую блокаду как эффективный способ воздействия на боевиков и их российских кураторов», — отмечается в обращении.
За него проголосовали лишь 21 депутат из 57 присутствующих, 5-воздержались, 1-против, 30 не голосовали.
Результаты голосования:

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
17.02.2017, 10:41 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 10:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 579 Комментариев 0
Сколько получает прокурор Сумщины
Сколько получает прокурор Сумщины
19.01.2017, 18:03 Новость
Панорама Панорама 19.01.2017, 18:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 695 Комментариев 1
Скатился: Клочко последний в рейтинге губернаторов
Скатился: Клочко последний в рейтинге губернаторов
17.01.2017, 16:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.01.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 493 Комментариев 0
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото) 3 фото
На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото)
17.01.2017, 10:25 Новость
Панорама Панорама 17.01.2017, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 348 Комментариев 0
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
05.01.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 247 Комментариев 0
Власть Сумщины: как метет новая метла
Власть Сумщины: как метет новая метла
06.12.2016, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.12.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 530 Комментариев 0
Доходные места: е-декларации силовиков и глав РГА Сумщины 4 фото
Доходные места: е-декларации силовиков и глав РГА Сумщины
29.11.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 29.11.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 891 Комментариев 0
На Сумщине за газовые долги уже отключают
На Сумщине за газовые долги уже отключают
28.11.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 284 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
21.02.2017, 17:27
admin admin 21.02.2017, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 466 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 357 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
Вчера, 18:15
admin admin Вчера, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
Вчера, 17:50
admin admin Вчера, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
Вчера, 17:03
admin admin Вчера, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Под конец месяца решил поднапрячься и выполнить норму по комментариям в интернете, чтобы зарплату получить? А кроме копипаст вата ...
Сегодня, 13:33
chupaka к материалу
На Сумщине введут ограничения на движение транспорта
Перед Новым годом в метель по Сумской области (и вообще по всей Украине) асфальт ложили, а тут - на ...
Сегодня, 13:28
chupaka к материалу
Вертолет МинЧС доставил раненого из Сум в Киев (видео)
Мда, у мента счёт в Сбербанке. А как зовут бывшего сотрудника СБУ?
Сегодня, 13:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII