Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса

На сессии Сумского областного совета 24 февраля депутаты приняли обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабмина по поводу торговой блокады.

«Мы не одобряем торговлю с оккупантами, террористами и оккупационной администрацией в Луганской и Донецкой областях, но мы выступаем за то, чтобы взвешенно подходить к экономическим отношениям с предприятиями, которые зарегистрированы на территории Украины, платят налоги на территории Украины. В конце концов, это — наш уголь, наша земля, наши предприятия, на которых работают Украинцы», — сказано в обращении, которое поддержали 38 из 53 присутствующих депутатов, 2-воздержались, 13 – не голосовали.

Сумской областной совет потребовал срочно принять меры по диверсификации поставок энергоресурсов, энергетической модернизации предприятий и объектов социальной сферы и провести реформы в энергетике для обеспечения долгосрочной безопасности энергоснабжения страны; обеспечить прозрачную и законодательно урегулированная систему поставок энергоресурсов; на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц через временно оккупированную территорию Украины; принять неотложные меры по активизации работы, в том числе с привлечением международных партнеров, по освобождению военнослужащих, находящихся в плену у террористов.

«Мы, депутаты Сумского областного совета, настаиваем: органы государственной власти обязаны приложить все усилия для обеспечения энергетической безопасности, энергетической и экономической стабильности Украины», — говорится в обращении, которое зачитала лидер фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Наталья КАЛИНИЧЕНКО.

Чуть ранее депутаты не поддержали «поддержку» блокады. Лишь 21 депутат поддержал проект решения о поддержке инициативы участников боевых действий в АТО, начавших блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях.

В обращении, которое зачитал лидер фракции «УКРОП» Вячеслав ЛУГОВОЙ, предлагалось на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц на временно оккупированных территориях, провести масштабное расследование по поводу того, кому выдавались разрешения на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины и установить мораторий на ввоз товаров на временно оккупированную территорию Украины и вывоз грузов с нее, за исключением гуманитарных грузов.

«Воспринимаем торговую блокаду как эффективный способ воздействия на боевиков и их российских кураторов», — отмечается в обращении.

За него проголосовали лишь 21 депутат из 57 присутствующих, 5-воздержались, 1-против, 30 не голосовали.

Результаты голосования:

