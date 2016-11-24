Сумской нардеп обнаружил «зраду» и знает, как с ней бороться

Нардеп от Сум, член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница считает, что «Сумыхимпром» надо приватизировать на открытых торгах, а его социальную сферу передать городу. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

“У нас опять “зрада”. Неделю назад на пограничном посту “Юнаковка” был задержан директор, управляющий санацией государственного предприятия “Сумыхимпром”. Около двух месяцев пребывания в розыске он скрывался в стране, которая совершает агрессию против Украины. Говорят, что приехал сдаваться. Сумская прокуратура попросила личное обязательство. Вдумайтесь — личное обязательство! Юрий Луценко, человеку, который обоснованно подозревается в выводе миллиардов из государственного предприятия в копилки Фирташа, осудить которого хочет американское правосудие, человеку, который скрывался в России, который, по свидетельству чиновников Фонда госимущества Украины, скрывает информацию о реальном положении вещей на предприятии, прокуратура не просила ни ареста, ни домашнего ареста, ни электронного браслета. Только личное обязательство?

Думаю, что Игорь Лазакович уже находится в своем рабочем кабинете и дальше продолжает руководить предприятием в интересах Фирташа.

Я в последние годы писал десятки обращений по “Сумыхимпрому”, чтобы привлечь внимание властей к проблеме завода. В 2014-2015 годах Правительство даже попыталось вернуть предприятие под государственный контроль. Сейчас эти попытки накрываются “медным тазом”.

Итак, что происходит?

Теория “зрады”. Пока Лазакович был в розыске, оппоблоковские друзья Фирташа активно искали контакты в окружении Президента. А Игорь Лазакович, кстати, работал на предприятиях, связанных с нардепом Бойко. Когда необходимые договоренности были достигнуты, Лазаковичу дали команду возвращаться в Украину. И теперь мы будем видеть, как государство через это предприятие будут грабить “на двоих”.

Теория об установлении истины и привлечении преступников к ответственности. Здесь, к сожалению, объяснений логических нет.

Что на самом деле надо делать сейчас? Надо изъять на “Сумыхимпроме” все документы, связанные с предприятиями Фирташа. Это — “Синтез-Ресурс”, титановые ГОКи времен аренды их Фирташем, все компании-посредники, через которые “Сумыхимпром” сбывал двуокись титана последние пять лет. Доказать соответствующее превышение цен при закупках на этом предприятии и занижение цен при продаже продукции. Установить объем ущерба, нанесенного государству и трудовому коллективу. Привлечь виновных, арестовать их личное имущество. Выйти на приватизацию предприятия через открытые конкурсные торги. Социальную сферу передать общине города Сумы.“