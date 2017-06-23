В сумской мэрии обыски

В злоупотреблении властью заподозрили секретаря горсовета Андрея Баранова. С самого утра 5 июля к кабинету чиновника пришли работники Сумской областной прокуратуры с обыском. Об этом сообщает «Спецкор» ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Проводился обыск у Андрея Баранова в рамках уголовного производства по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» после проведения тендерных закупок. Правоохранители изъяли документацию, компьютерную техник в кабинете чиновника. Есть разрешение на изъятие телефонов. «У нас есть основания считать, что проведение тендерных закупок было предвзятым», — сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.