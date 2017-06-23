В злоупотреблении властью заподозрили секретаря горсовета Андрея Баранова. С самого утра 5 июля к кабинету чиновника пришли работники Сумской областной прокуратуры с обыском. Об этом сообщает «Спецкор» ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Проводился обыск у Андрея Баранова в рамках уголовного производства по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» после проведения тендерных закупок. Правоохранители изъяли документацию, компьютерную техник в кабинете чиновника. Есть разрешение на изъятие телефонов. «У нас есть основания считать, что проведение тендерных закупок было предвзятым», — сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.
В сумской мэрии обыски
Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы
В злоупотреблении властью заподозрили секретаря горсовета Андрея Баранова. С самого утра 5 июля к кабинету чиновника пришли работники Сумской областной прокуратуры с обыском. Об этом сообщает «Спецкор» ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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