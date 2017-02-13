Сегодня три народных депутата от Сумщины – Олег МЕДУНИЦА, Александр СУГОНЯКО и Николай ЛАВРИК обратились к Председателю ВР и Министру образования с предложением переименовать заведение.
«Считаю неприемлемым сохранение слова «кадетский» в названии лицея с усиленной военной подготовкой имени И.Г. Харитоненко, который находится в городе Сумы», — написал на своей странице в фейсбуке Олег Медуница и выложил текст обращения.
Сумской лицей предлагают переименовать
Сегодня три народных депутата от Сумщины – Олег МЕДУНИЦА, Александр СУГОНЯКО и Николай ЛАВРИК обратились к Председателю ВР и Министру образования с предложением переименовать заведение.
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