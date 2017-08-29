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Сумской исполком по-новому: пришли не все

Сегодня, 11:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Сумской исполком по-новому: пришли не все

На первом заседании обновленного состава исполкома присутствуют 14 из 19 членов исполкома. Заседание 18 октября городской голова начал с представления. Ранее мы писали о том, кто по какой «партийной квоте» туда попал, теперь же обозначим «профессиональную» принадлежность.
Теперь в состав исполкома входят:
1)ЛЫСЕНКО Александр Николаевич, городской голова.
2)БАРАНОВ Андрей Владимирович, секретарь Сумского горсовета.
3)ВОЙТЕНКО Владимир Владимирович, первый заместитель городского головы
4-7) ВОЛОШИНА Ольга Михайловна, ГАЛИЦКИЙ Максим Олегович, ДМИТРЕВСКАЯ Алена Ивановна, МОТРЕЧКО Вера Владимировна, заммэра.
8)ПАК Степан Яковлевич, заммэра, управляющий делами исполкома.
9. БАЙДАК Александр Геннадьевич, частный предприниматель, помощник нардепа Олега Медуницы.
10. ВОЛОНТЫРЕЦ Виктор Мефодьевич, советник городского головы.
11. ЗИКРАНЬ Виталий Николаевич, представитель сумской городской общественной организации инвалидов «Доля».
12. КУЧМЕНКО Эдуард Владимирович, первый зам председателя Сумской РГА.
13. ЛАЗАРЕНКО Александр Владимирович, исполнительный директор общественной организации «Ліга захисту».
14. МОИСЕЕНКО Виталий Владимирович, начальник главного управления Госппотребслужбы в Сумской области.
15. НАГОРНЫЙ Дмитрий Владимирович, начальник управления коммунальног имущества Сумского областного совета.
16. ТЕТЕРКИН Олег Владимирович, директор по персоналу и социальным вопросам «Сумыхимпром».
17. ТИХЕНКО Константин Павлович, зам директора ООО «Элга».
18. УДОВЕНКО Юрий Алексеевич, участник боевых действий на территории Украины, замдиректора ТОВ «СМПК», представитель координационного совета участников АТО.
19. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Иван Леонидович, юрист, представитель общественной организации «Самозахист України».

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