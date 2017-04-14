Сумской губернатор сработал на 3,17

Руководительница Харьковской области Юлия Светличная возглавила рейтинг деятельности глав ОГА за первый квартал 2017. В первую пятерку также вошли главы Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской облгосадминистраций. В аутсайдерах рейтинга — Херсонская, Черкасская, Ривненская, Черновицкая и Волынская области. Таковы результаты исследования Комитета избирателей Украины.



В исследовании учитывались показатели социально-экономического развития региона и результаты опроса экспертов.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО занимает 7 место. Его результат – 3,17 балла. В рейтинге он находится между руководителями Житомирской (3,2) и Запорожской (3,1) областями.