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Сумской губернатор сработал на 3,17

Сегодня, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Сумской губернатор сработал на 3,17

Руководительница Харьковской области Юлия Светличная возглавила рейтинг деятельности глав ОГА за первый квартал 2017. В первую пятерку также вошли главы Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской облгосадминистраций. В аутсайдерах рейтинга — Херсонская, Черкасская, Ривненская, Черновицкая и Волынская области. Таковы результаты исследования Комитета избирателей Украины.


В исследовании учитывались показатели социально-экономического развития региона и результаты опроса экспертов.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО занимает 7 место. Его результат – 3,17 балла. В рейтинге он находится между руководителями Житомирской (3,2) и Запорожской (3,1) областями.

 

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