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03.08 Четверг

Сумской губернатор — лидер середняков

Сегодня, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Сумской губернатор — лидер середняков

Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО занимает 6 место в рейтинге деятельности глав ОГА в первом полугодии 2017. Его результат – 2,8 балла (напомним, по результат работы в первом квартале он занимал 7 место с результатом 3,17 балла). В рейтинге он находится между руководителями Донецкой (3,1) и Винницкой (2,2) областями.
Рейтинг возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная. В первую пятерку также вошли главы Тернопольской, Закарпатской, Кировоградской и Донецкой облгосадминистраций. В аутсайдерах рейтинга — Ивано-Франковская, Черновицкая Ривненская Волынская и Черкасская и области. Таковы результаты исследования Комитета избирателей Украины. В исследовании учитывались показатели социально-экономического развития региона и результаты опроса экспертов.

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