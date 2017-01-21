Сумской Автомайдан поддержал блокаду Донбасса (фото)

Сумской Автомайдан совместно с «Правым сектором» 14 марта провели в городе автопробег в поддержку блокады Донбасса и против силовой акции по разблокированию, предпринятой правоохранителями по отношению к участникам блокады в Кривом Торце 13 марта. В пробеге участвовало около двух десятков автомобилей. Они были декорированы национальными флагами, флагами Автомайдана, «Правого сектора» и лозунгами «Будь-яка торгівля з окупантами – це бізнес на крові!». Автопробег стартовал с площади Независимости, далее его маршрут прошёл по ул. Героев Сумщины, Харьковской, пр. Михаила Лушпы, ул. Героев Крут (бывш. Черепина), ул. Леваневского, пр. Шевченко и завершился там, откуда стартовал. После пробега его участники провели небольшой митинг, но не разошлись, а решили ожидать марша «Східного корпуса» в честь добровольческих батальонов, который должен состояться вечером.