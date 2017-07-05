Сумской аграрный университет снялся в интернациональном кино (фото)

В СНАУ на факультете ветеринарной медицины на этой неделе проходили съемки международного документального фильма «Инновации в ветеринарной медицине». Фильм о том, как альтернативные технологии внедряются в обучение будущих ветеринарных врачей на факультетах в вузах разных стран мира. Участие в нем принимают высшие учебные заведения Канады, США, Японии, Китая, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Австралии, Индии, Бразилии и др.

«Украина представлена в этом документальном фильме факультетом ветеринарной медицины Сумского национального аграрного университета, поскольку мы одни из первых в Украине ввели в процесс обучения использование альтернативных технологий при изучении таких предметов как физиология, анатомия, патофизиология и фармакология», — пишет на своей странице в Фейсбук выпускник аграрного университета Александр Калашник

Фильм снимается под патронатом ведущей мировой компании по производству натуральной косметики и увидеть его можно будет уже в начале следующего года.