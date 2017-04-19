Реконструкция стадиона «Авангард» и капитальный ремонт ДЮСШ в Сумах, строительство спортивной площадки в городском парке города Бурынь и реконструкция бассейна в Шостке. А также строительство канализационной сети центральной части города Ромны (проект переходит с прошлого года на дофинансирование). Кабмин утвердил пять проектов для Сумщины, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития в текущем году.
Остальные проекты будут определены на ближайших заседаниях Межведомственной комиссии в Минрегионстрое.
Всего для Сумщины под проекты предполагается более 120 млн грн., — сообщает сайт Сумской ОГА
Сумскому «Авангарду» перепало из Киева
Реконструкция стадиона «Авангард» и капитальный ремонт ДЮСШ в Сумах, строительство спортивной площадки в городском парке города Бурынь и реконструкция бассейна в Шостке. А также строительство канализационной сети центральной части города Ромны (проект переходит с прошлого года на дофинансирование). Кабмин утвердил пять проектов для Сумщины, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития в текущем году.
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