Сумскому «Авангарду» перепало из Киева

Реконструкция стадиона «Авангард» и капитальный ремонт ДЮСШ в Сумах, строительство спортивной площадки в городском парке города Бурынь и реконструкция бассейна в Шостке. А также строительство канализационной сети центральной части города Ромны (проект переходит с прошлого года на дофинансирование). Кабмин утвердил пять проектов для Сумщины, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития в текущем году.

Остальные проекты будут определены на ближайших заседаниях Межведомственной комиссии в Минрегионстрое.

Всего для Сумщины под проекты предполагается более 120 млн грн., — сообщает сайт Сумской ОГА