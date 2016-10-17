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В сумском транспорте тоже идет снег (фото)

Сегодня, 10:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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О снежной погоде в гореде Сумы расскажут не только улицы, но и общественный транспорт. Об этом свидетельствует пост в групе «Сумы-где можно ВСЁ!!!»: «Вечер выходного дня, ты после тяжёлого трудового дня (да да, есть такая профессия где нужно трудится когда остальные празднуют), так вот, ты уставший вскакиваешь в полупустой троллейбус в надежде доехать в тепле…Но не тут то было, с люка метет снег и прямо на сиденья» — написал пользователь сети «Вконтакте» и выложил фото.

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