Фракция «Украинского объединения патриотов «УКРОП»» в Сумском областном совете лишилась двух депутатов. Согласно протоколу от 13 сентября членство во фракции прекратили два депутата – Андрей БОЖОК и Андрей КИСИЛЬ. Сейчас фракция объединяет трех депутатов.
Об этом на заседании 15 сентября сообщил председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ
В Сумском облсовете мигрируют депутаты
Фракция «Украинского объединения патриотов «УКРОП»» в Сумском областном совете лишилась двух депутатов. Согласно протоколу от 13 сентября членство во фракции прекратили два депутата – Андрей БОЖОК и Андрей КИСИЛЬ. Сейчас фракция объединяет трех депутатов.
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