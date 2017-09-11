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В Сумском облсовете мигрируют депутаты

Сегодня, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумском облсовете мигрируют депутаты

Фракция «Украинского объединения патриотов «УКРОП»» в Сумском областном совете лишилась двух депутатов. Согласно протоколу от 13 сентября членство во фракции прекратили два депутата – Андрей БОЖОК и Андрей КИСИЛЬ. Сейчас фракция объединяет трех депутатов.
Об этом на заседании 15 сентября сообщил председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ

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