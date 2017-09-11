В Сумском облсовете мигрируют депутаты

Фракция «Украинского объединения патриотов «УКРОП»» в Сумском областном совете лишилась двух депутатов. Согласно протоколу от 13 сентября членство во фракции прекратили два депутата – Андрей БОЖОК и Андрей КИСИЛЬ. Сейчас фракция объединяет трех депутатов.

Об этом на заседании 15 сентября сообщил председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ