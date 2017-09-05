В Сумском горсовете новый депутат

25 октября председатель Сумской городской избирательной комиссии Светлана РЕВЯКИНА зачитала постановление комиссии от 4 октября, согласно которому депутатом Сумского горсовета становится следующий по списку горорганизации «Свобода» Сергей ТАТАРЕНКО. Она вручила ему удостоверение депутата.

Напомним, депутат Сумского горсовета от ВО «Свобода», начальник отдела по вопросам дизайна городской среды управления архитектуры и градостроения Максим ГАЛИЦКИЙ решением Сумского горсовета от 27 сентября стал заместителем мэра и членом исполкома. После этого он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Его заявление рассмотрел горизбирком и признал избранным следующего по списку депутата от этой политсилы.