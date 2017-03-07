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Сумское НПО развивает сотрудничество с немецкой компанией IBG

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Сумское НПО развивает сотрудничество с немецкой компанией IBG

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» заключило очередное соглашение с компанией Ingenieurbüro R. Großmann GmbH & Co. KG (IBG) из Германии. В этот раз сумским машиностроителям необходимо изготовить ряд основных узлов для установки осушки газа.
В частности, контрактом предусматривается производство девяти технологически сложных блоков, а именно: абсорберов, дегазатора, фильтров, регенерации триэтиленгликоля (ТЭГ), насосов регенерированного ТЭГ, дозирования пеногасителя. Также заказчик ожидает ряд емкостной продукции, среди которой: рефлюксная, аварийно-дренажная и для хранения свежего триэтиленгликоля. Данная техника предназначена для замены устаревшего оборудования на установке осушки газа, модернизацию которой осуществляет компания IBG.
Сроки реализации договора весьма сжатые – отгрузить готовую продукцию нужно в третьем квартале текущего года.
Как отмечает начальник отдела управления по продажам СНПО Владимир Андриенко, развитие партнерства с IBG открывает широкие возможности для предприятия на международной арене, ведь эта компания работает не только на европейских просторах, но и во многих других странах по всему миру.
Напомним, что в апреле этого года был подписан первый договор между Сумским НПО и новым немецким заказчиком. Соглашением охватывается поставка партии входных и концевых сепараторов-каплеотделителей II ступени, а также патрубков на компрессоры I и II степеней сжатия для замены в турбокомпрессорных агрегатах на компрессорной станции высокого давления.
ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций, — сообщает пресс-служба предприятия.

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