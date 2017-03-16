Клип об украинской женской праздничной одежде конца XIX начала XX века Ахтырского района Сумской области появился на странице «Film.ua Group» в Facebook. В проекте звучат украинские народные песни, записанные фолк-музыкантами в современной обработке специально для цикла.
«Відеоролики проекту СПАДОК (англ. Back to Basics) присвячені українській культурі, традиціям, народним звичаям. У частині циклу «Національне святкове вбрання» глядачі побачать, як в XIX-ХХ столітті виглядала українка в залежності від віку, соціального статусу і регіону проживання. Для цього в кожному з коротких, але яскравих епізодів, буде відтворено характерний для певного регіону етнічний образ», — говорится в аннотации перед видео.
Сумское наследие: ярко и самобытно (видео)
Клип об украинской женской праздничной одежде конца XIX начала XX века Ахтырского района Сумской области появился на странице «Film.ua Group» в Facebook. В проекте звучат украинские народные песни, записанные фолк-музыкантами в современной обработке специально для цикла.
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