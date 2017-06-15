История КП «Електроавторанс» началась 50 лет назад. Тогда в Сумах был введен в действие первый троллейбусный маршрут «Химгородок-Железнодорожный вокзал». Направление обслуживали четыре машины, а длина контактной сети составляла лишь 25,6 км. Сейчас в городе существует 15 троллейбусных и шесть автобусных маршрутов.На линии выходят 45 троллейбусов и 16 автобусов.
В прошлом году подвижной состав предприятия проехал 3042200 км и перевез 23292400 пассажиров.
25 августа во Дворце культуры «Химик» состоялись торжества по случаю 50-летия КП «Электроавтотранс». На праздновании присутствовали 22 работника, которые стояли у истоков предприятия, — сообщает Информационный портал
Сумское КП отпраздновало юбилей (фото)
История КП «Електроавторанс» началась 50 лет назад. Тогда в Сумах был введен в действие первый троллейбусный маршрут «Химгородок-Железнодорожный вокзал». Направление обслуживали четыре машины, а длина контактной сети составляла лишь 25,6 км. Сейчас в городе существует 15 троллейбусных и шесть автобусных маршрутов.На линии выходят 45 троллейбусов и 16 автобусов.
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