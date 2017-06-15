Сумское КП отпраздновало юбилей (фото)

История КП «Електроавторанс» началась 50 лет назад. Тогда в Сумах был введен в действие первый троллейбусный маршрут «Химгородок-Железнодорожный вокзал». Направление обслуживали четыре машины, а длина контактной сети составляла лишь 25,6 км. Сейчас в городе существует 15 троллейбусных и шесть автобусных маршрутов.На линии выходят 45 троллейбусов и 16 автобусов.

В прошлом году подвижной состав предприятия проехал 3042200 км и перевез 23292400 пассажиров.

25 августа во Дворце культуры «Химик» состоялись торжества по случаю 50-летия КП «Электроавтотранс». На праздновании присутствовали 22 работника, которые стояли у истоков предприятия, — сообщает Информационный портал