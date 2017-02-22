Сумским машиностроителям обещают к июлю или выплаты, или сокращение

13 мая по инициативе Сумской областной государственной администрации в ПАО «Сумское НПО» прошла встреча, посвященная дальнейшим перспективам предприятия и путям преодоления зарплатного кризиса, вызванного нехваткой заказов.

Алексей Цымбал сообщил, что предприятие выполнило взятые обязательства. В частности, до 1 мая трудовому коллективу было перечислено первую половину декабрьской зарплаты, а с 13 мая осуществляется выплата второй части заработка за декабрь.

По его словам, администрация Сумского НПО сделает все от нее зависящее, чтобы до конца мая выплатить работникам первую половину январского заработка, а в июне выдать вторую его часть и половину зарплаты за февраль. Активизировать выплаты генеральный директор объединения рассчитывает в июле при условии, что иранцы, наконец, начнут финансировать подписанные договора, а также станет известна судьба узбекских проектов.

«Профсоюзы, действующие в объединении, требуют погашать 1,5-месячную задолженность ежемесячно. Однако есть объективные реалии – пока оборотных средств недостаточно. Бесспорно, можно все дальнейшие поступления направить исключительно на закрытие зарплатного долга, не оплачивая, например, потребленные энергоресурсы, а не закупая материалы под производственные нужды, но что дальше? Уже через два-три месяца завод остановится. Возможно, для наших недоброжелателей это и есть главная цель, но у нас другая задача – руководство СНПО хочет, чтобы предприятие работало. Следовательно, мы и дальше будем балансировать, расставлять приоритеты и, надеюсь, что все-таки сможем преодолеть те трудности, с которыми пришлось столкнуться. Рассчитываем, что прорыв произойдет в июле. Если наши ожидания оправдаются, сможем выйти на тот режим выплат, который требуют профсоюзы. Если нет, то, наверное, придется ставить вопрос о сокращении, поскольку имеющихся сейчас объемов работ мало для содержания более чем шеститысячного трудового коллектива», – сказал Алексей Цымбал.

По результатам совещания был сформирован новый протокол, в котором зафиксировано обязательство администрации по погашению зарплатной задолженности в течение мая-июля, — сообщает пресс-служба предприятия.