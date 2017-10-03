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Сумских пограничников в России арестовали на 2 месяца

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Сумских пограничников в России арестовали на 2 месяца

Украинских пограничников, которые на прошлой неделе пропали на российско-украинской границе, арестовали на два месяца и, вероятно, избили при задержании. Об этом написал в Facebook помощник председателя Госпогранслужбы (ГПСУ) Олег Слободян, — сообщает bbc
«Погранично-представительская встреча на линии границы по поводу того, как двое украинских пограничников Сумского отряда попали в руки российских ФСБ-шников завершилась…. Ничем», — сообщил он.
«Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы и только вручил российскую версию протокола о встрече. Документ формально-сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону», — добавил Олег Слободян.
Он отметил, что по оперативной информации ГНСУ, по обоим украинский в России уже состоялся суд, по результатам которого их арестовали на два месяца.
«При этом рассмотрение происходило по двум статьям: по незаконного пересечения границы и … злостного неповиновения работникам правоохранительного органа», — пояснил Олег Слободян.
На основе этого он предположил, что украинских пограничников «захватили силой»
«Скорее всего, что на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле имеются видимые признаки физической борьбы на границе», — считает помощник председателя ГНСУ.
Олег Слободян также отметил, что «при осмотре линии границы, в месте предполагаемой» встречи «наших пограничников были обнаружены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров».
ГНСУ и МИД будут вместе настаивать на том, чтобы обоих мужчин передали Украине.
4 октября Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух своих пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы «Зноб — Новгородское» в Сумской области. Связь с ними прервалась еще во вторник около 20:00. Олег Слободян уточнил ВВС Украина, что пропавшие — офицеры младшего состава.
Российский сайт «Известия» сообщил, что пограничники России задержали двух нарушителей границы в Брянской области.
Со ссылкой на представителя пограничной службы РФ российские журналисты добавили, что задержанные «представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины».

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