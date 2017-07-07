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В Сумских магазинах торгуют просроченными продуктами

Сегодня, 14:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество Регион: Сумы
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В Сумских магазинах торгуют просроченными продуктами

Сумчане все чаще страдают от кишечных инфекций, этому виной вполне могут быть некачественные продукты.
Городская комиссия проинспектировала сумские магазины и точки торговли на 8 рынках города, как сообщается на официальном сайте Сумского горсовета. В целом было проверено 48 объектов. В первую очередь точки торговли скоропортящихся продуктов. «Найбільше оператори ринку грішать відсутністю куточків споживача або ж розташуванням їх в не доступному для покупця місці, відсутністю документів, які засвідчують якість та безпеку продуктів харчування, не дотриманням товарного сусідства, реалізацією випічки з м’ясними начинками в асортименті (пиріжки з лівером, гамбургери, піца тощо) без відповідного температурного режиму, продажею продуктів харчування з простроченим терміном придатності та інше», — рассказал о нарушениях начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег ДУБИЦКИЙ на подведении итогов мониторинга сумских магазинов 13 июля.

Еще о важный момент – на сегодняшний день очень и очень высоки показатели заболеваний сумчан на кишечные инфекции. Об этом сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы Александр ЧЕРНЯК. Только на протяжении шести месяцев этого года именно по этой причине за медицинской помощью обратилось более тысячи жителей. «Однією із причин такої невтішної тенденції є те, що недобросовісні оператори ринку, які задля власної вигоди, нехтують правилами гігієни та вимогами чинного законодавства у сфері реалізації продуктів. Тому такі перевірки необхідні та спонукатимуть підприємців дбати про якість реалізованої продукції», — отметил главный санитарный врач города.

С жалобами и вопросами, которые касаются качества пищевых продуктов и не только сумчане могут обращаться в отдел торговли, быта и защиты прав потребителей по тел. 700-650.

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