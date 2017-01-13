Эта скромная ограда валяется прямо в центре города, в сквере им. Тараса Шевченко. Заборчик был сооружен для защиты газона от рассеянных прохожих и автомобилистов, лето-осень-зиму отслужил исправно, а вот весной почувствовал себя нехорошо. Авитаминоз, или просто пьянит просыпающаяся природа. Никто нарочно над ним насильственных действий не чинил — сам рухнул и валяется, подавая дурной пример людям. А может быть, устанавливали его изначально не слишком прочно, чтобы по весне было, что переустанавливать.
Сумские заборы пьяны от весны
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