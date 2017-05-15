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10.08 Четверг

Сумские троллейбусы полны неожиданностей (фото)

Сегодня, 19:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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5 августа в 22 часа на остановке «Воинская часть» у троллейбуса № 037, ЮМЗ Т2, следовавшего по 5-му маршруту, задымилось заднее колесо и заблокировалось рулевая колонка, а салон наполнился запахом жженой резины. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава общественной комиссии горсовета по транспорту Владимир Ведмедев. «Женщина-водитель была вынуждена гасить колесо с риском для жизни. Вопросы у меня такие: почему троллейбус не обслуживается должным образом. На заявки водителя в журнале регистрации пишутся отписки о том, что неисправности устраняются. Почему женщина из декрета должен работать на неисправной технике, получая дополнительный стресс и рискуя здоровьем?
Если кто-то из руководства депо считает, что это риторические вопросы, то очень ошибается», — написал он.
Напомним, это не первый случай в Сумах, когда вышедшие на линию троллейбусы ломаются.

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