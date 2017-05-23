Сумские транспортные страсти не утихают

Заречный суд г. Сумы 31 июля связи с пребыванием судьи на больничном не рассматривал иск о признании противоправным и отмене решений исполкома от 16 мая и 12 июня, касающихся тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах ЧП » Согор». Как сообщает пресс-служба суда, следующее судебное заседание по данному делу состоится 5 сентября в 13:30.

Напомним, ЧП «Согор» обслуживает следующие маршруты.

* № 4 «Аэропорт — Химгородок»,

* № 5 «Роменская — Химгородок»,

* № 11 «Тепличный — Тепличный»,

* № 12 «Тимирязевку — Тимирязевку»,

* № 20 «Аэропорт — Ковпака»,

* № 22 «Веретеновка — Химгородок»,

* № 25 «Добровольная — Интернационалистов»,

* № 26 «Центр — 40-я подстанция»

* № 60 «В. Песчаное — Интернационалистов »

Решением исполкома установлен тариф на проезд в размере 4 грн.