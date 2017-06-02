Сумские таланты! Не пропустите детский фестиваль

XV Всеукраинский благотворительный детский фестиваль пройдет с 4 по 6 августа в Скадовске. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Подать заявку на участие в программе фестиваля нужно до 1 июля. Для тех, кого выберет жюри после прослушивания конкурсных песен online, 10-13 июля на одной из столичных студий состоится прослушивание вживую. Победители этого этапа отбора уже будут участвовать в полуфинале конкурса 4 августа на главной фестивальной сцене Скадовска. Для каждого, кто чувствует вокальный талант своего ребенка и готов испытать его на «Чономорських Играх» — форма заявки и положение фестиваля находятся в открытом доступе в Фейсбуке на официальной странице компании «Таврийские Игры». Поэтому не теряйте такой шанс! А всех желающих вживую оценить детские таланты со всей Украины, а также послушать выступления уже действующих «звезд» украинской эстрады приглашаем 4-6 августа в Скадовск на очередные «Черноморские Игры».

Оргкомитет фестиваля «Черноморские Игры» определился с участниками жюри, которое будет прослушивать и оценивать конкурсантов. В его состав войдут: член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль (он является постоянным членом жюри фестиваля), продюсер Елена Мозговая, композитор Руслан Квинта, режиссер Олег Бондарчук, преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный директор музыкального телеканала М1 Сергей Перцев и генеральный продюсер этого же канала Нателла Чхартишвили-Зацаринная, генеральный директор «Хит Fm» Виталий Дроздов, музыкант и ведущий радио Roks Сергей Кузин, звезды украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, участники группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и «Позитив» Алексей Завгородний, «Дзидзьо» Михаил Хома.