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Сумские ремонтники не сидят без дела (фото)

Сегодня, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В цехе капитальных ремонтов на КП «Электроавтотранс» проводятся работы по изготовлению нового троллейбуса, — сообщает пресс-служба предприятия.

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