В цехе капитальных ремонтов на КП «Электроавтотранс» проводятся работы по изготовлению нового троллейбуса, — сообщает пресс-служба предприятия.
Сумские ремонтники не сидят без дела (фото)
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