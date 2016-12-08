Сумские полицейские нашли нарушителя, покушавшегося на жизнь человека

Драка, которая чуть не закончилась гибелью человека, случилось вчера вечером на улице Ильинской. Один из ее участников нанес своему «оппоненту» более десятка ударов стамеской в жизненно важные части тела. В результате, один из участников конфликта был доставлен в больницу, другой – задержан полицией и взят под стражу. Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство.

Около 16 часов к Сумского отдела полиции поступило сообщение о драке на улице Ильинской, которую совершили двое мужчин. Дрались между собой граждане насколько жестоко, что их даже бросились разнимать некоторые прохожие. Полицейские, прибыв на место происшествия, увидели двух людей на тротуаре в окружении свидетелей и зевак и следы крови на снегу.

Потерпевшего, 25-летнего ранее судимого за грабежи и разбои сумчанина, «скорая» доставила в больницу.

В ходе следствия установлено, что он, выйдя из одного из баров на улице Ильинской, и находясь под действием алкоголя, придрался к 42-летнего прохожего, требуя сигарету. Прохожий, несмотря на «цепляние», все же пытался избежать конфликта и продолжал движение дальше. Тогда, по словам свидетелей, молодой парень набросился на мужчину с заду, обхватил его руками и повалил на землю. Находясь в лежачем состоянии, прохожий выхватил из кармана стамеску и нанес ею нападающему более десятка ударов в области головы и туловища. И возможно лишь вмешательство граждан в эту уличную разборку, предупредило гибель человека.

По факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), задержанному 42-летнему гражданину сообщено о подозрении. Сейчас судом решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, — сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской обл.