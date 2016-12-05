Сумские перевозчики готовы сопротивляться «отжиму бизнеса»

«Маршруточная карусель» продолжается. Сегодня, 6 февраля на ул. Набережной р. Стрелки снова собралась группа представителей фирм, перевозящих пассажиров в другие города. Они говорят, что ожидают появления людей из «Східного корпусу» в любой момент. Представители этой уважаемой общественной организации пока не появились, водители настроены решительно.

Напоминаем, что неожиданные конфликты начались 1 февраля. В пятницу перевозчики собирались на пл. Независимости и инициативная группа ушла для переговоров с местной администрацией. Как нам рассказали сегодня, никакого конструктивного решения принято не было, власти собираются создать рабочую группу для изучения проблемы. Перевозчики утверждают, что смысл конфликта не в их якобы нелегальном статусе и не в неполных пакетах документов, а в «отжиме» бизнеса у людей, которые до сих пор остались независимыми и кормят себя сами. Присутствует полиция. Пока все спокойно, но нечто все-таки скрыто происходит.