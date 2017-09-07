Сумские оперативники не зря едят хлеб (фото)

Сотрудники УСБУ в Сумской области получили оперативную информацию, что начальник одного из военкоматов Донецкой области требовал ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 9000 грн. от своего подчиненного за непроведение служебной проверки и непринятие мер дисциплинарного воздействия.

Из соображений удобства средства злоумышленник потребовал получить в Харькове, где и был задержан сотрудниками СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона «на горячем» в центре города во время получения части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие. – сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области