Сотрудники УСБУ в Сумской области получили оперативную информацию, что начальник одного из военкоматов Донецкой области требовал ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 9000 грн. от своего подчиненного за непроведение служебной проверки и непринятие мер дисциплинарного воздействия.
Из соображений удобства средства злоумышленник потребовал получить в Харькове, где и был задержан сотрудниками СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона «на горячем» в центре города во время получения части взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие. – сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области
Сумские оперативники не зря едят хлеб (фото)
Сотрудники УСБУ в Сумской области получили оперативную информацию, что начальник одного из военкоматов Донецкой области требовал ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 9000 грн. от своего подчиненного за непроведение служебной проверки и непринятие мер дисциплинарного воздействия.
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