Сумские машиностроители срочно изготовят атомную продукцию по заказу немцев

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и компания Caverion Deutschland GmbH, Business Unit Krantz из Германии заключили первый договор на производство партии корпусов аэрозольно-йодных фильтров.

Как сообщает UBR, в соответствии с условиями контракта, сумские машиностроители изготовят четыре единицы такого оборудования и отгрузят их заказчику в IV квартале текущего года.

Данная продукция является составной частью аэрозольно-йодных фильтров, входящих в систему принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из герметической оболочки, которая отвечает за безопасность атомных электростанций, в том числе и в условиях возникновения аварийных ситуаций.

«Caverion Deutschland GmbH, Business Unit Krantz победила в конкурсе на поставку аэрозольно-йодных фильтров на Южно-Украинскую АЭС. Вместе с тем, немецкая компания была заинтересована, чтобы найти надежного, имеющего большой опыт работы на рынке отечественной атомной энергетики партнера, которому смогла бы доверить реализацию некоторых задач по этому проекту. Наше предприятие, конечно же, предложило свои услуги», – отмечает ведущий менеджер бюро продаж оборудования для АЭС Алексей Марченко.

По его словам, помимо изучения технических компетенций СНПО, компания Caverion Deutschland GmbH, Business Unit Krantz поручила предприятию отдельное производственное задание – изготовить опытный образец камеры йодного фильтра.