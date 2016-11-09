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Сумские машиностроители предлагают компромисс для обновления ГТС

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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Дожить до июля

15 декабря сотрудники Сумского НПО пикетировали под стенами НАК «Нефтегаз Украины» с призывами «Коболева в отставку», «Коболев сливает ГТС» и «Отдайте честно выигранные заказы». В этот день глаза «Нефтегаза» Андрей КОБОЛЕВ проводил пресс-конференцию, но ситуация с проведенным тендером не обсуждалась. Были сделаны заявления по поводу покупки газа у «Газпрома» (Компания «Нефтегаз Украины» не планирует покупать природный газ у «Газпрома» в текущем году, если условия поставок не будут изменены), а также по поводу перспектив получения решения Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю-продажу газа ”Газпромом”.
Администрация ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» направило в адрес руководства ПАО «Укртрансгаз», а также премьер-министра Владимира Гройсмана письма с предложениями по обновлению отечественной газотранспортной системы. «После отмены результатов тендеров на реконструкцию трех компрессорных станций «Нефтегаз» анонсировал подготовку новых закупок. Но это еще как минимум год потраченного времени, что нанесет непоправимый вред ГТС Украины, состояние которой уже сейчас не вселяет больших надежд у европейцев», – цитирует пресс-служба Сумского НПО генерального директора СНПО Алексея ЦЫМБАЛА.
Чтобы не терять время, Сумское НПО предложило компромиссное решение — подписать контракты на реконструкцию КС «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская» на условиях, определенных в тендерах, с уплатой аванса только на производство газоперекачивающих агрегатов и с отсрочкой начала выполнения строительных работ на срок до шести месяцев. По мнению Алексея ЦЫМБАЛА, к июлю следующего года станет ясно, будет ли «Турецкий поток». Если этот проект так и останется на бумаге, то предприятие, к тому моменту изготовив востребованные агрегаты, начнет полномасштабное выполнение работ в соответствии с заключенными договорами. Когда же «Турецкий поток» все же станет реальностью, то Сумское НПО осуществит только поставку ГПА, которые унифицированы для применения на других компрессорных станциях украинской ГТС, также нуждающихся в реконструкции. В частности, могут быть установлены на КС «Лубны», «Бердичев», «Бильче-Волица», «Красилов», «Тернополь», «Ужгород», «Долина» и других.
«Незначительные доработки ГПА, которые могут возникнуть во время их монтажа на площадках компрессорных станций, мы готовы выполнить за свой счет», – цитирует пресс-служба Цымбала.

2 декабря правление НАК «Нафтогаз Украины» не согласовало закупку ПАО «Укртрансгаз» оборудования и работ у ПАО «Сумское НПО» для реконструкции трех компрессорных станций на сумму более 4 млрд грн. из-за рисков реализации Турецкого потока и рекомендовало «Укртрансгазу» провести закупку универсального оборудования

Фото пресс-службы предприятия
Пока без толку. Сумчане уже дважды пикетировали в Киеве, но ничего не добились

Ирина Власова, «Панорама» №52

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