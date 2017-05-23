Сумские машиностроители могут «послужить» государству

Служба безопасности Украины может помочь Сумскому машиностроительному НПО реанимировать миллиардные подряды «Укртрансгаза»

О том, что Служба безопасности Украины озаботилась реконструкцией украинской ГТС, стало известно на прошлой неделе, когда «Экономическая правда» опубликовала обращение главы СБУ Василия Грицака к премьер-министру Владимиру Гройсману. В нем указывается, что «для обеспечения надежности, эффективности и безопасности газотранспортной системы, «Укртрансгаз» нуждается в постоянной модернизации существующих мощностей, что предусмотрено утвержденными планами-графиками на 2016-2017 гг., — сообщает «Олигарх».

«В тоже время, вследствие промедления с принятием управленческих решений новоназначенным руководством «Укртрансгаза», полностью приостановлено финансирование необходимых производственных программ, и подписание договоров с победителями тендерных процедур на закупку технологического оборудования», — говорится в письме главы СБУ. «Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным поручить Минэкономики и Минэнергетики предпринять неотложные меры по недопущению нарушения стойкости и безопасному функционированию ГТС», — пишет Грицак. Основными проблемными вопросами, требующими, по мнению главы СБУ, немедленного решения, является отсутствие запчастей для ремонта газоперекачивающих агрегатов, провал программы капремонтов скважин ПХГ, и отсутствие ремонтов на аварийных участках магистральных газопроводов.

Глава СБУ прямо не указывает, о каких контрактах идет речь, описывая срыв общей программы модернизации. Но, судя по всему, речь идет прежде всего о тендерах на реконструкцию компрессорных станций с ожидаемой стоимостью 4,12 млрд грн, которые, как сообщал «ОЛИГАРХ», «Укртрансгаз» провел в ноябре 2016 г. Они были объявлены компанией в сентябре 2016 года, после того, как глава Минэкономразвития Степан Кубив вывел «Укртрансгаз» из-под контроля НАК «Нафтогаз Украины».Это случилось после того, как тогдашний глава газотранспортной компании Игорь Прокопив вступил в открытый конфликт с руководителем НАКа Андреем Коболевым. Из этого мини-противостояния победителем вышел Коболев — Прокопив был уволен и перешел на работу в Минэнергоугля, став заместителем Игоря Насалика. А контроль за финансовыми потоками «Укртрансгаза» перешел к членам правления компании – Роману Биляге, Сергею Олексиенко и Сергею Макогону, которые считаются людьми из обоймы Коболева.

Впрочем, НАК все-таки сумел заблокировал подписание контрактов по итогам упомянутых тендеров на реконструкцию компрессорных станций «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская». Все они были выиграны ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое находится под фактическим контролем двух бывших россиян, получивших гражданство Украины — Константина Григоришина и Вадима Новинского. Соответствующее решение было принято 30 ноября 2016 г собранием акционеров НАКа, признавшего заключение указанных договоров нецелесообразным.

В частности, в НАКе потребовали от «Укртрансгаза» пересмотреть всю Программу модернизации компрессорных станций на 2017-2018 годы с учетом риска снижения объема транзита газа через Украину. Речь идет о договоренности России с Турцией по реализации проекта «Турецкий поток». Как указали в НАКе, оборудование, которое планировал закупить «Укртрансгаз», согласно технико-экономическому обоснованию проекта, предназначалось и могло быть использовано для реконструкции компрессорных станций, задействованных только в транспортировке газа в направлении Турции, и не могло использоваться на других компрессорных станциях.

«Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта «Турецкий поток», который призван заместить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной. Завершение строительства Турецкого потока, по заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, запланировано до окончания действующего контракта на транзит российского газа по территории Украины», — указали в НАке, добавив, что правление компании предложило осуществить закупку универсального оборудования, которое может использоваться на компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа для внутренних потребителей и соответствующих работ.