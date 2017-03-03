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Сумские машиностроители бунтуют — власти надеются на Киев

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумские машиностроители бунтуют — власти надеются на Киев

Терпение лопнуло. Рано или поздно ситуация на Сумском научно–производственном объединении(СНПО) – бывшем им. Фрунзе — должна была вылиться в протест рабочих. Это произошло на прошлой неделе, но даже после этого полного понимания, что дальше делать с предприятием, нет ни у властей, ни у профсоюзов.
Вечером 26 апреля в 16:30 около 500 рабочих СНПО перекрыли движение на ул. Металлургов, используя проверенный метод – они непрерывно ходили по пешеходным переходам, скандируя: «Зарплату!» Акция оказалась стихийной — ни один из профсоюзов, действующих на предприятии, на себя ответственность за нее не взял. Серьезного противостояния водителей с протестующими удалось избежать лишь из-за того, что полиция перенаправила большую часть транспорта в объезд через ул. Новоместенскую. Отчаяние рабочих понять можно – им должны зарплату за пять месяцев, многим просто не за то жить. К протестующим вышел Сергей ПОДКУЙКО, директор по персоналу СНПО, который пообещал, что с 27 апреля начнется выплата половины зарплаты за декабрь 2016 г. Также к месту протеста прибыл и управделами горсовета Степан ПАК. Однако протестующие перекрывали дорогу до позднего вечера.
Весь следующий день представители менеджмента завода, областных и городских властей, народные депутаты от Сум Александр СУГОНЯКО и Олег МЕДУНИЦА, профсоюзные лидеры, инициативная группа протестующих и активисты пытались найти решение проблемы — как выплаты задолженности по зарплате в частности, так и ситуации на предприятии в целом. Сначала попытка диалога состоялась в админздании СНПО, продолжилась в здании облсовета и завершилась в помещении Дома культуры СНПО. В итоге менеджмент завода пообещал, что до 15 мая будет выплачена часть задолженности по зарплате за декабрь. Также сошлись на том, что изменить ситуацию на предприятии без участия собственников невозможно. Поэтому 28 апреля Сумской облсовет принял очередное обращение к президенту Петру ПОРОШЕНКО и премьер-министру Владимиру ГРОЙСМАНУ с просьбой загрузить предприятие заказами и содействовать встрече руководства области с собственниками. Также будет создана совместная рабочая группа по рассмотрению ситуации на предприятии. С трибуны сессии нардеп Александр Сугоняко также пообещал, что, если собственники проигнорируют попытку диалога, он поставит вопрос о национализации предприятия.
Напомним, то на СНПО уже пятый год продолжается корпоративный конфликт между акционерами — бизнесменами с российским корнями Константином ГРИГОРИШИНЫМ и Вадимом НОВИНСКИМ. Также открыты криминальные производства по выводу сотен миллионов долларов с предприятия через офшорные компании.

Врез В целом задолженность по зарплате на предприятии достигла 62 млн грн.
Фото из открытых источников
Подпись под фото
Самые отчаянные. Последняя организованная независимым профсоюзом акция протеста состоялась на предприятии летом прошлого года, но теперь терпение рабочих все-таки лопнуло

Сумские машиностроители бунтуют — власти надеются на Киев
Сергей Бондаренко, «Панорама» №19

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